Inédito web| Samu, completamente hundido tras su hoguera: "En el fondo todavía tengo esperanza"

Ahora, Telecinco.es muestra unas imágenes inéditas de cómo vivió todo esto Samu después de que Sandra Barneda diera por finalizada la hoguera. "¿Qué ha visto? No lo entiendo" , le pregunta el canario a sus compañeros sobre el motivo por el que Tania está molesto con ella y Mario le es muy sincero: "Que no, que busca excusas. Es duro, pero te lo voy a decir claro: 'esa chica no te quiere".

Samu recuerda algunas palabras que Tania le ha dicho: "Yo soy sincera, yo te lo cuento todo, si me pasa algo algún día te lo cuenta. Y llego con seguridad de que no va a hacer nada. ¿Por qué se quita el anillo? Si no estoy haciendo nada". Mario continúa animando a su compañero y muestra el descontento que tiene con la actitud de Tania, mientras Samu no puede evitar las lágrimas.