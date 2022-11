Laura ha visitado el plató de 'El debate de las tentaciones' para repasar su paso hasta ahora por el reality. Eran muchos los asuntos a los que tenía que hacer frente: su caída en la tentación, las idas y venidas con Mario , su infidelidad con el soltero Álvaro Boix... Laura no ha echado balones fuera con ninguna polémica, pero a la luz salían nuevas infidelidades que habría cometido y que no la han dejado en buen lugar.

Por otra parte, también se habló en la isla sobre si Mario había sido conocedor o no de la historia de Laura con Álvaro Boix. El participante lo negó mientras que Laura aseguró que sí lo sabía y habían consensuado no contarlo públicamente "para que él no quedase como un pelele".

"Este chico tiene más cuento que Calleja. Tu amigo Darío ha hecho un vídeo en 'mtmad' contando lo que sabía de la historia y tu teoría se desmonta. Y yo te conté que habíamos discutido, que estábamos enfadados, te conté la bronca y por la mañana te dije que Mario me estaba escribiendo (...) No seas falso porque igual que mentiste el día que llegaste a la villa , estás mintiendo ahora ", le ha reprochado Laura a Álvaro Boix.

La participante ha asegurado que le impresionó mucho: "Mario es una persona completamente hermética. Nunca se expresa ni muestra cariño. Es muy lineal y nunca reacciona de esa manera. No me gustó porque es un acto que no lo veo propio de él. No es agresivo", explicó.