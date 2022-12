Laura, destrozada al ver a Mario dar un paso más con Valeria: “Yo ahí solo veo un calentón, no es lo mismo que tengo yo con Adri”

Mario ha vuelto a caer en la tentación con Valeria

Laura está muy enfadada tras las imágenes

La participante asegura que su historia con Adrián es distinta

En una nueva hoguera de ‘La isla de las tentaciones’, Laura ha visto como Mario avanzaba con Valeria. La participante sigue sin ver algo más que atracción física entre su novio y la soltera.

“Cada vez ha estado con una chica distinta, si tienes conexión con alguien no solo estás por la noche. Aunque yo me decepcione con lo que veo aquí, me acuerdo de lo que me da fuera y no es esto”, ha comenzado diciendo.

“Sigo pensando que no tiene ningún tipo de conexión con esa chica. No soy capaz de entender por qué me cambia por algo tan banal. Su actitud no demuestra que me quiera, ni que haya encontrado en alguien que le aporte cosas que le puedan faltar conmigo”, asegura Laura.

Laura cree que el acercamiento entre Mario y Valeria se debe más al afán de protagonismo de su novio:” Creo que se ha vuelto a acercar a Valeria por llamar la atención y por sentirse el líder porque ya me dejó aquí claro que ni le gustaba ni tendría nada fuera con ella. Yo con Adrián me siento bien, tengo que pensar en mí y para mí aquí él es mi vía de escape”

Tras ver como Mario se metía en la cama con Valeria, Laura confiesa que se agarra a un clavo ardiendo al pensar que no han tenido relaciones sexuales: “Mi único filo de esperanza es que no se acueste con alguien. No entiendo absolutamente nada, no lo reconozco, no es él. Él nunca va a reconocer nada, porque nunca lo hace. Yo realmente no hice nada después de la hoguera de confrontación hasta que he visto que él avanzaba y decía que no estaba enamorado de mí. Yo al final con quien quiero estar es con él”.