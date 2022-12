El tenso encontronazo entre Paola y Cristina: “Estás vetada en Mallorca, no quiero que vengas”

“ Solo quería decirle a Paola que puede estar muy tranquila y que no va a hacer falta que se quede despierta hasta las 5 de la mañana esperando a que Andreu vuelva de fiesta porque a partir de ahora va a ir muy bien acompañado”, le ha asegurado la de Granada.

“Sí, pero cada vez más decepcionado con tu actitud, con tus celos enfermizos, eso es lo que él me cuenta”, ha respondido Cristina provocando el enfado de Paola: ”Vas metiendo mierda de mi relación y no sabes ni cómo soy ”.

“Sí, pero quiere hablar muchas cosas contigo y tener una larga conversación”, le ha asegurado la soltera. “Sí, él me tiene que dar muchas respuestas porque no me ha dado mi lugar”, coincidía ella.