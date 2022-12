Lejos de derrumbarse, Javi enfrentó la situación con mucha endereza. Al principio le había pedido a Mario que le tapase los ojos si veía que el acercamiento entre su novia y el soltero iba a derivar en un beso. Pero su compañero no solo no se lo esperaba sino que pensó que Javi debía verlo para abrir los ojos.

"Se acabó Javi y Claudia. No la reconozco pero te aseguro que ha perdido un tío, que no sé si seré el hombre de su vida - probablemente no porque si no no actuaría de esa manera - pero ha perdido a un hombre que la quiere, que la respeta, que mira antes por ella que por él, que la mima, que la protege, que daría su vida por ella... Todo lo que puede pedir una mujer de un hombre, lo ha tenido", anunció Javi.