Claudia se muestra rota y recibe el abrazo de Sandra Barneda: "Llevo cinco meses machacándome por lo que hice"

Claudia Martínez ha estado en el plató del 'Debate de las tentaciones' para hablar de lo que ha pasado hasta el momento y se ha mostrado tocada con todo lo ocurrido con Javi y Álvaro durante la experiencia.

Claudia visita el plató del 'debate de las tentaciones'

"Llegas a la isla y te das cuenta de que hay cosas que no están bien, no me había pasado nunca, pero pasa", ha explicado ella sobre su relación con Javi y de lo que se dio cuenta en la isla: "Es mejor alguien que te quiera bien y menos, que mal y tanto. Es muy complicado estar con alguien dónde vas, dónde estás, por qué todo el rato. En la calle nunca he hecho nada, le di mi vida, no hice nada". "Estaba cerrada con todos los solteros, el destierro para mí fue un antes y después. Fue algo super progresivo", ha apuntado Claudia como el momento que cambió todo en el programa con Álvaro.

Ella se muestra mal por todo lo ocurrido

Además, Claudia ha asegurado que está mal tras caer en la tentación con Álvaro: "Llevo cinco meses machacándome por lo que hice. Cuando haces daño a otra persona con tus actos no me siento bien y no me lo he perdonado. Yo también me fallé ahí, tengo unos valores muy claros, pero ahí hay cosas que no puedes perdonar". Algo con lo que se ha mostrado emocionado y por lo que Sandra Barneda le ha dado un abrazo de apoyo.

Claudia se sincera sobre su relación con Javi