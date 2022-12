Sofía pone a Cristian contra las cuerdas: mantiene que le ha sido infiel a Ana antes de entrar al programa

Uno a uno, la presentadora iba hablando con todos ellos. Cuando le ha llegado el turno a Cristian , todo ha saltado por los aires. Sandra le preguntaba precisamente si se había sorprendido sobre lo que se había comentado sobre su presunta infidelidad a Ana: “Eso no ha sido así, yo en ningún momento he confirmado que los haya puesto ”.

Sofía tomaba la palabra para dar un golpe sobre la mesa: “¿No me has dicho ‘yo le he puesto los cuernos a mi pareja’? Yo te pregunté si a la actual también y me pediste silencio. Si no tienes nada que esconder, me dices ‘no, a la actual no”.