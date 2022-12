Ana aclara a qué se refiere cuando habla de los valores de las mujeres: "Mucha gente no lo entiende"

De hecho, en su visita a 'El Debate de las Tentaciones' esta semana, María de los Ángeles le recriminó a Ana esas declaraciones: "Me afecta que se hable sobre mis valores porque nadie me conoce [...] Hacer cosas de casa no caracteriza a una mujer". Ahora, la murciana ha querido pronunciarse sobre este tema a raíz de la pregunta de uno de sus seguidores en las redes sociales: "¿Cuáles son tus valores que tanto se mencionan en el programa?" .

"Esto quiero aclararlo: yo no soy más mujer por hacer cosas de la casa y cada mujer es libre de hacer lo que quiera, tanto en casa como fuera, tanto entrar como salir, que yo soy la primera que entro y salgo, que hago y deshago", ha comenzado diciendo Ana, que añadía que es perfectamente consciente de que hay "mucha gente" que no lo entiende, pero que ella considera que hacerle el desayuno o el bocadillo para el almuerzo a su novio son gestos de amor .

"Gracias a Dios, en mi casa se me han dado unos valores, pero con esto no me quiero referir a que soy más que nadie, soy una persona normal y corriente de un pueblo de Murcia", ha comentado la murciana, que reiteraba que su intención nunca ha sido "desvalorizar a nadie": "No soy más mujer ni nadie es más mujer por hacer cosas de su casa. Yo hago cosas en mi casa, pero también salgo de fiesta, me lo paso bien...".