La reacción de Javi al descubrir que Claudia ha dormido con Álvaro Boix

Claudia sintió una fuerte atracción por Álvaro cuando éste entró como 'soltero VIP' y ya pensaba que no iba a sentir nada por ningún chico. Con el paso de los días y ante las imágenes de Javi no dejándose llevar con las solteras, poco a poco Claudia empezó a encontrar en Álvaro la ilusión que había perdido en su relación con Javi. Las risas iniciales llevaron al tonteo y ello al beso .

Cuando Javi y Claudia se vieron en la hoguera, él no tardó en decirle que ella era la mujer de su vida. Sin embargo, Claudia le reprochó su falta de actitud en el reality. Él lo achacó a las imágenes que vio de ella con Álvaro y al final no pudo evitar preguntarle directamente si había dormido con él. Cuando ella confirmó que sí, Javi se sorprendió y no pudo contener su reacción.