Javi y Claudia deciden seguir juntos, pero ella le lanza una advertencia: “Te juro que es la última oportunidad”

Javi perdona a Claudia su infidelidad con Álvaro y ella también decide seguir con él, pero con la condición de que cambie su actitud.

Javi y Claudia habían ido a 'La isla de las tentaciones 5' con la intención de que Javi solucionase sus problemas de confianza. Pero la aparición en escena de Álvaro Boix y el malestar de Javi en el paraíso hicieron que Claudia se replantease su relación. En la hoguera final, la pareja ha puesto en común sus sentimientos y han visionado juntos las imágenes, decidiendo después irse juntos de la isla. Sin embargo, para Claudia es "la última oportunidad".

Javi llegó a la hoguera muy nervioso por lo que iba a pasar, pero cuando vio a Claudia aparecer por el camino de antorchas, se le iluminó la cara. La pareja después se saludaba con un abrazo mientras él no paraba de repetirle 'Te quiero'. Claudia, por su parte, le preguntaba que cómo estaba.

Después de mirarse unos instantes a los ojos, Javi se venía abajo: "Se me pasa todo por la cabeza y no entiendo nada. No quería estar así pero me duele el corazón mucho. Ahora la veo y veo a la mujer de mi vida pero veo que me ha hecho daño. Mi cabeza no lo entiende porque yo nunca le podría haber hecho daño a ella. La toco y...", decía con la voz quebrada. Claudia tampoco pudo reprimir las lágrimas al verle así.

"¿Por qué me has hecho esto a mí?", le preguntó entonces Javi. Claudia le hizo entender que ella no había visto que pusiera de su parte para superar sus problemas de dependencia: "Vinimos aquí para que tú estés bien sin mí y yo no he visto nada", le reprochó. Él se justificó diciendo que era con ella con quien quería hacer todo en 'La isla de las tentaciones'.

Uno de los momentos más críticos que vimos en esta edición de 'La isla de las tentaciones' y que supuso un antes y un después en el reality de Claudia y Javi fue el asalto del participante a Villa Playa tras pensar que su novia se había besado con Álvaro Boix.

Javi comentó varias veces en Villa Paraíso que le parecía un gesto romántico que Claudia apreciaría. No fue el caso. "Si sabes que estoy súper agobiada porque estamos 24/7 juntos y todavía estando aquí, ¡me vienes a buscar!", se quejó Claudia.

"¿Tú me estás echando en cara que te vaya a buscar cuando me llamas 'mueble', cuando creo que te pasas un hielo en la boca con un tío...? ¿Tú ves que haya dicho una sola palabra de eso o una mala palabra de ti? No, porque te amo", se defendió Javi. "No he hablado mal de ti. Yo lo que he visto es un Javi durmiendo y llorando", explicó Claudia.

Javi, además, se metió con el hecho de que Claudia se liase con Álvaro por ser "un tío que le ha puesto los cuernos a su novia" o que "se ha hecho un trío". La participante le detalló que aunque esas cosas no le gustasen, había encontrado cosas en el soltero que no tenía en la relación.

Javi sabía que Claudia y Álvaro Boix se habían besado en la villa, pero no que habían dormido juntos. Así que cuando en la hoguera le preguntó a Claudia y ella le confesó que incluso había pasado con él la noche en la cita 24 horas, alucinó.

"No entiendo qué hace durmiendo con un tío que me ha faltado el respeto", reaccionó. "Yo tenía muchas dudas de si lo que estaba pasando con Álvaro era algo real o una confusión que he tenido aquí. Me he dado cuenta de que no. He dormido con él y no ha pasado nada. Solo estuvimos hablando y ya está", justificó Claudia. Javi le dijo que le había "reventado" y no comprendía por qué no había pensado en él.

"Necesitaba entender qué me estaba pasando", quería hacerle entender Claudia, que no se arrepentía de su beso y su acercamiento con Álvaro, sino de haberlo hecho teniendo pareja. Juntos, Javi y Claudia visionaron todas las imágenes de su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Claudia decide seguir con Javi pero le da un ultimátum

Llegaba el momento de decidir. Javi y Claudia tenían la opción de irse juntos, por separado o con un nuevo amor. Javi le prometió a Claudia que iba a solucionar su dependencia emocional.

"Yo me quiero ir de aquí con el amor de mi vida y quiero demostrarle que el Javi del principio está aquí de vuelta para poder ser la maravillosa pareja y la maravillosa relación que teníamos", decía Javi muy seguro. Claudia no podía parar de llorar. Javi veía que Claudia le iba a dejar. Le pedía entre susurros que por favor no lo hiciera y menos en el programa. Sin embargo, Claudia sorprendió con su respuesta.

"Yo lo miro y le quiero tantísimo. Aquí, a pesar de todo, he aprendido que tengo una suerte increíble de tener un chico que solo tiene ojos para mí y que me cuida a pesar de que a veces no me quiere bien. Yo confío en que cambie porque no quiero tener que dejarlo para que se dé cuenta. Javi, te juro que es la última. Quiero estar con él pero quiero estar con mi Javi", confesó la participante.