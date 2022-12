La pareja, que acabó 'La isla de las tentaciones' por separado, se reencuentra tres meses después

Samu acusa a a Tania de haber estado con otro chico cuando había retomado el contacto con Hugo

Tania narra el enfrentamiento con Jessica durante un festival: "Le eché la copa encima"

Tres meses después de su hoguera final, Tania y Samuel se han reencontrado ante las cámaras. La pareja ha protagonizado una acalorada discusión en la que ambos se han lanzado reproches, acusaciones y han confesado haber roto y retomado su relación en varias ocasiones.

Tania y Samu llevaban más de dos años juntos cuando llegaron a ‘La isla de las tentaciones’. Su relación no podía avanzar dada la desconfianza que sentían el uno por el otro, pero su paso por el programa no hizo sino acrecentarlas y acabaron rompiendo en una hoguera final en la que Samu quiso irse con ella de la mano, pero Tania se negó por no poder olvidar.

Tres meses después se reencontraban junto a Sandra Barneda. Tania era la primera en llegar y nos contaba que les ha pasado de todo, incluidos varios acercamientos, alejamientos y conflictos que empezaron en el mismo avión de vuelta: “Fue un poco caos, nos fuimos juntos en el avión y nos besamos, fue un beso de todo”, explicaba emocionada y es que cree que lo que le ocurrió a ella con Hugo puede tener una explicación, pero no tanto lo que le pasó a él.

En ese momento decidieron intentar volver poco a poco, verse con tiempo, hablar… pero ella no quería dejar de tener contacto con Hugo: “Para mí, lo de la isla fue de verdad”; “¡Que mentirosa!”, exclamaba Samu desde la sala de visionado. Mientras, Tania continuaba con su relato, regresó a Tenerife, llamaba a Samu, pero no obtenía respuesta: “Exploté y le dije que no iba a pasar por eso otra vez”.

Retomó el contacto con Hugo, tanto que se fue a Cádiz a verle y estuvieron “súper bien”. Sin embargo, la noche de su cumpleaños salió a celebrarlo con sus amigos y se encontró con Samu: “Quería arreglar las cosas, le dije a Hugo la verdad, que se me había removido todo y me entendió, me dijo que iba a estar ahí y que me iba a equivocar… y me equivoqué”.

¿En qué punto está la relación de Tania y Samu?

Samu y Tania ya no están juntos y están enfrentados. Él niega haber tenido nada con ninguna de las solteras de su villa, pero lo cierto es que hubo un enfrentamiento: “En un festival Jessica dijo que se comió a Samu, me enfadé y le eché la copa encima, Samu me lo reconoció, no tuvo el valor de darme mi posición y tampoco seguridad”.

En ese momento, el aludido abandonaba la sala de visionado, acudía junto a su expareja y la acusaba: “Siempre soy el malo, antes de ir a Cádiz se fue con otro, con un cantante ¿No te fuiste con un cantante?"

Tania negaba, tachaba de mentiroso a su ex y aseguraba que cuando eso ocurrió no estaba en contacto con Hugo. Sin embargo, Samu tenía más acusaciones que hacerle y es que afirma que Tania hablaba con Hugo cuando estaban intentado retomar su relación: “Yo te dije que no quería perder el contacto con Hugo porque ha sido importante en mi vida, fui sincera”, respondía Tania.

“No quiero ni mirarla, me ha hecho muchas cosas fuera”, decía Samu, aunque reconocía que la ha amado de verdad; “yo lo miro y lo quiero, para mí ha sido súper importante en mi vida y me da rabia, también siento tristeza”, respondía ella, pero le reprochaba su tono: “¿Qué estás subidito? Pues te me bajas”.

¿Qué ha pasado entre Samu y Jessica?

Jessica entraba poco después para dar su versión de la historia. Sin saludar a Tania pero lanzándole un zasca: “Después de ti siempre viene a mí, por algo será”; “tengo una conversación donde me dices que te da asco”, replicaba Tania pero a Jessica no le afectaba: “Luego a mí me dice otras cosas, quiere que pasemos más rato juntos y no hemos tenido la ocasión porque alguien se entromete”.

Samu sostiene que entre ellos solo ha habido “un par de besos” y Jessica respondía que ella no ha querido ir más allá; “no te preocupes, que él te lo pone fácil”, decía Tania. Sin embargo, la soltera aún no ha decidido qué hacer con su relación; “¿Te estás haciendo la difícil?”, le preguntaba Sandra Barneda; “ahora me toca”, respondía.

El adiós de Tania y Samu: entre abrazos y lágrimas

Llegaba el momento de despedirse, Tania quería quedarse con lo bueno y decía a su ex: “Te quiero mucho, los dos nos hemos equivocado y de verdad que te deseo lo mejor, quiero que esto se quede aquí”.