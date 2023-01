Andreu explica el motivo por el que se sentía apartado en Villa Paraíso: "Javi generaba separaciones"

"La gente que dirá que no es porque ha estado allí dentro y es la única gente que te puede decir que no, pero la gente que lo ha visto desde fuera lo ha visto como yo: había una persona que era la que generaba esas separaciones y esa persona es Javi, lo digo así, yo ya no me voy a callar nada", ha asegurado Andreu, anticipándose a los posibles comentarios de sus excompañeros, que podrían negar su versión, pero respaldándose en que gran parte del público vio cómo el que era novio de Claudia Martínez le pedía a Mario y a Samuel que se fueran al jardín a hablar con él.