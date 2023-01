La madre de Marina se sincera con su hija antes de poner rumbo a ‘La isla de las tentaciones’ con Álex: “Quiero que vuelvas sola”

“Esperamos que vengas sola , quiero que vuelvas sola porque no veo futuro. Vuestra relación es muy complicada, tenéis muchos altibajos, me gustaría que os dierais un tiempo”, ha entonado su madre al saber que se van a ‘La isla de las tentaciones’ .

Marina ha querido dejar claro que no quiere que esto pase: “Yo le quiero y tú lo sabes. Mi intención sabes que es ir para estar bien con él y no tener estos celos”. Y su madre le explica los motivos de por qué piensa esto: “Discutís mucho, te he visto sufrir mucho, has venido a casa muchas veces llorando y eso como madre me duelo. Acuérdate de la que lío con la chica, lo vas a pasar mal y lo sabes”.