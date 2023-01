El tenso momento de Adrián y Naomi mientras hacen la maleta: “Te estoy diciendo que eso me parece una falta de respeto”

Mientras hacen las maletas, se plantean si es posible que pase algo con alguno de los solteros. “Siempre está la posibilidad de que te pase algo”, dice Adrián, algo que no gusta a Naomi: “Si dices que estás cien por cien seguro y ahora dices que hay un 1% de posibilidad”. Él cree que está seguro, pero que siempre existe ese miedo . “¿Tú me ves liándome con un tío?”, le pregunta ella y él responde: “No, pero al final en esta vida solo está segura la muerte”.

Ambos aseguran lo mucho que se van a echar de menos y ella no duda en hacer preguntas a su pareja. Empieza sobre si le gusta alguien con quién no se puede reprimir. “No me puedo enamorar de otra persona que no seas tú. Voy a bailar, me vas a hablar con tías, pero no faltarte al respeto”, dice él.