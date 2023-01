Naomi se defiende de las críticas por su actitud en la presentación de solteros: "Estoy loca, pero no tanto"

En Instagram, Naomi ha reaccionado al hecho de ser TT en Twitter comentando que no sabe si reír o llorar ante la sensación que ha causado su actitud en el primer programa: "Quien me conoce sabe que estoy loca, pero no tanto. Es una situación límite y tenía los sentimientos, los nervios, los miedos... todo a flor de piel. Es normal que no lo entendáis, ni yo lo entendería si no hubiera estado ahí. Igualmente, gracias por el apoyo".