'La isla de las tentaciones 6' ha comenzado y con ello las parejas ya han tenido su primer acercamiento con los solteros y solteras . Algunos más que otros, así que Álex escogió a Yaiza para tener la primera cita . Pero más allá de eso, hubo una casualidad que no pasó desapercibida para Naomi .

Marina, novia de Álex, está muy preocupada por la atracción que pueda sentir su novio en la soltera. Él no lo escondió al darle la cita: "Yo a la chica que se lo voy a dar. Desde el primer momento fue la chica en la que me fijé. Me transmite muy buenas vibras, muy de muy rollo, así que se la doy a Yaiza", explicó.