Adrián emociona a Sandra Barneda con sus palabras sobre Naomi: “Lo que he sentido con ella no lo he sentido jamás con nadie”

“Para mí, la despedida de ayer fue bonita. Supo enterrar todo lo que había pasado y focalizarse en que no nos íbamos a ver más y eso a mí me llegó al máximo”, dijo Adrián, entre lágrimas.

Sandra Barneda se fijó en que cada vez que hablaba de su novia, a Adrián le temblaba la voz y él le explicó la razón: “Significa mucho para mí. Lo que he sentido con ella no lo he sentido jamás con nadie. Quiero que lo tenga claro, quiero que lo tenga igual de claro que yo”.