Ismael Nicolás critica a Adrián y le da la razón a Naomi: "Una elección innecesaria"

"Si sabes que tu pareja te ha dicho que no elijas a nadie que le haya faltado al respeto o que haya tenido un respeto con ella y lo primero que haces es eso... Es una elección innecesaria bajo mi punto de vista ", ha comentado el murciano, dejando claro que no vio con buenos ojos que Adrián le pusiera el collar de flores a Jenny cuando su novia le había pedido que no lo hiciera.

"Yo, en su lugar, lo que haría sería elegir a cualquiera de las chicas que me importan absolutamente cero, porque yo iría con la mentalidad de vivir la experiencia y sobre todo teniendo en cuenta que yo lo que he ido es a potenciar mi relación y no a destruirla, es que no elegiría a nadie que sepa que le puede amargar la experiencia a mi pareja en la villa", ha comentado Ismael Nicolás.