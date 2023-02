Se desata el pánico en la hoguera de los chicos: David alerta a todos de un presunto beso en Villa Paraíso

Los participantes concluyeron rápido que si hubiera sido su novia le habrían puesto las imágenes en su hoguera, pero la respuesta de la presentadora dejó a todos patinando: "No tiene por qué. Como sabéis en 'La isla de las tentaciones' os enfrentáis a lo desconocido. Y lo desconocido también es no ver todo lo que ocurre ", les dijo.

"Estoy tranquilo. Sé que no va a hacer nada. Confío en ella pero no es de hacer esas cosas. Supongo que lo hace por los juegos pero no creo que vaya a hacer nada más allá que ponga en peligro nuestra relación. No va a llegar a nada con este chico", había dicho durante su visionado de imágenes. Sin embargo, el presunto beso le dejó después lleno de dudas.