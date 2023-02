"¿Pero mucho?", insistía él. " Sí" , le dejaba claro ella. "Yo necesito todo el tiempo... soy muy pasional "·, confirmaba la tentadora. "¿Cuántos polvos es el máximo que has echado en un día?", le preguntaba. "Bua, con mi ex, una vez muchísimos", le contaba David. "Yo siete", desvelaba ella.

Por la noche, durante la fiesta, María no dejaba de provocar a David y se acercaba en numerosas ocasiones a él. Finalmente, terminaban en el cuarto del participante. Ella se tumbaba sobre él y le besaba lentamente. "Para", le pedía él. Sin embargo, David no podría reprimir sus instintos

"Me ha molestado el beso en el cuello. Ni siquiera era en un juego. Me siento muy mal. Por lo que he visto y lo conozco está distante. Tengo miedo a que vayan despacio. Estoy viendo conexión. No se está cortando y yo sí que lo estoy haciendo", confesaba entre lágrimas. "Esto acabará mal. Si ya la primera hoguera estamos así…Me duele que esté jugando así con nuestra relación, que vale mucho más que esto. Ya no puedo ni llorar, estoy enfadada. No quiero perderlo y que la líe".