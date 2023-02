David, feliz con su paso por 'La isla de las tentaciones': "Te hace mejorar como persona"

Pese a las críticas, ha revelado que está muy feliz por haber participado en 'La isla de las tentaciones 6' y que no se arrepiente de haberlo hecho: "Es lo mejor que he podido hacer en mi vida". Asegura que ha sido "una experiencia única" en la que ha aprendido mucho: "Te hace mejorar como persona"; y confiesa que no le dijo a su familia que iba a ir al programa cuando se enteró de la noticia: "No les conté nada de primeras, algunos se lo tomaron bien y otros no".