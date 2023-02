María Aguilar se defiende de las críticas por hablar de sexo con David en la villa: "No estoy loca"

Por estas charlas, a la malagueña le han llovido las críticas en las redes sociales, de las que se ha querido defender tanto en 'El Debate de las Tentaciones' como en el vídeo que ha grabado en el canal de mtmad de su amiga Mayka Rivera. En el plató explicó que ha recibido una educación libre de prejuicios en torno al sexo y que no se siente mal por hablar de ello , ya que lo considera algo natural; además, le llegó a decir a la madre de Elena que no se respeta menos como mujer por hablar abiertamente de este tema.

En el vídeo que ha grabado junto a Mayka ha explicado que es consciente de que no paran de criticarla por hablar de lo mucho que le gusta el sexo y ha confesado que no entiende tales críticas, porque considera que el sexo es "primordial" para otras muchas personas. Su amiga le ha dado la razón, ante lo que María ha asegurado que no está "loca" y ha reiterado que el sexo es muy importante en una relación para muchas personas. Además, ha explicado que habló con David de otros muchos temas y que no solo habla de sexo con los chicos que le gustan.