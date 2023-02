Álex y Yaiza duermen juntos por primera vez mientras a Marina le da un ataque de nervios: "Lo estoy pasando fatal"

Álex y Yaiza han pasado su primera noche juntos en 'La isla de las tentaciones'. El novio de Marina y la soltera no se han separado ni un minuto desde que se conocieron en el paraíso, y al final acabaron besándose una noche de fiesta . Con ello, ambos dicen que sus sentimientos han ido a más y quisieron aún estar más cerca, así que aprovecharon la habitación de Álex.

Durante la noche no habían parado de hacerse mimos, caricias y de besarse. " Hoy si quieres dormimos juntos, pero tranquilos" , le propuso Álex a Yaiza. Ella aceptó y tras coger una de sus camisetas para dormir, se metieron bajo las sábanas. Con ello, la 'Luz de la tentación' de color rosa se volvió a activar en Villa Paraíso, y a Marina le entró un ataque de nervios .

Entre lágrimas, la novia de Álex se imaginaba que entre la soltera y su chico estaría pasando algo. "Es el día que más le echo de menos y justo hoy tiene que sonar la alarma", le dijo a las chicas. Lo cierto es que su intuición era acertadísima. Álex había dado un paso más allá durmiendo con su soltera favorita, aunque aseguró que no había traspasado ningún límite más con ella.

"Escúchame. ¿Cómo estás rayado si te has liado ya con otra, hermano? Si tu relación está acabada, hermano. ¡Si ya la has liado, tío! Es como si ahora 'peta' mi alarma", le tuvo que recordar David. La forma en la que el participante lo hizo fue divertida, así que tanto Álex como Adrián, que estaba en ese momento consolando a su compañero, no pudieron evitar la risa, y a Álex se le pasó un poco el quebradero de cabeza.