“Me parece bien que baile, pero encima de ella… diciendo que podría ser su novia . Yo nunca he dicho nada de eso de Saúl, porque sé que si lo escucha le puede hacer daño, y además no lo siento en este momento. ¿De verdad él siente eso en este momento? Pensaba que íbamos a estar en el mismo nivel y veo que él está más avanzado. Tengo miedo de perder mi relación ”, ha comentado entre lágrimas la gallega. “Si sigue así, me va a perder. Pienso que se acordará de mí en algún momento…Sino, ya me jodería olvidarme así de mi novia. Estoy muy decepcionada . No entiendo que me diga que no hagamos ciertas cosas y él las hace. ¿Por qué a él le sale hacer ciertas cosas y a mí, no?”.

"No me preocupa, está jugando al igual que yo juego en la villa. Cunado él le habla a ella ni la mira a los ojos. Ella es muy inteligente, y eso no es conexión. Yo si salgo de aquí con ella me caso, yo no quiero otra mujer en mi vida. Me río, Laura pasa de su culo. A lo mejor me llevo una hostia, pero voy a seguir confiando en ella hasta que me equivoque", explica. "Laura se lo está pasando de lujo, pero no veo que conecte con su tentación".