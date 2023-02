Marina estalla contra Álex al ver su beso con Yaiza: "Se dedica a demostrar que la tiene grande"

"No quiero ser hipócrita porque yo también me he besado con Manu, pero no es lo mismo, ha sido un proceso. Él estaba deseando que llegar este momento. No ha sido ella, ha sido él, que se ha lanzado", brotaba. "Me producen asco sus continuos movimientos de mover el rabo. Parece que tiene complejos y solo quiere mostrar que la tiene grande. Estoy muy decepcionada. No es lo mismo que lo mío con Manu, porque yo lo que he sentido es real, no han sido besos de guarreo. Si Manu me hubiera hecho a mí ese tipo de acciones, con él no tendría nada que hacer".