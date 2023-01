Alejandro y Laura fijan su objetivo antes de entrar a la isla: “Si salimos juntos ya sabes que toca boda”

Ella quiere que su pareja tenga claro que durante el programa se va a “poner siempre en tu lugar y no voy a hacer algo que tú no quieres que te haga”. Algo que él también tiene claro: “Tengo grabado en mi corazón y en mi cabeza la mirada que tú y yo tuvimos la primera noche, no me gustaría que esa mirada existiera con otra persona”.

Pero si hay algo que Álex sabe es que si su pareja cruzase “los limites se iría la relación al garete, yo nunca perdonaría una infidelidad”. Y aunque Laura no puede ser tan rotunda, tampoco sabe muy bien qué pasaría: “Por eso ya pasé una vez y no quiero volver a pasarlo. Contigo me lo pensaría, no te puedo decir que no te lo perdonaría, no lo sé, pero con esto no quiero decir que puedes hacer lo que quieras que te voy a perdonar todo, no”.