Manuel ha visto cómo Lydia avanza con Miguel

El participante asegura que su novia no es así

"Está desatada", asegura Manuel

La segunda hoguera de ‘La isla de las tentaciones 6’ ha sido muy dura para Manuel. El participante, que confiaba 100% en su novia, se ha llevado una gran decepción al ver el acercamiento de ésta con Miguel. En las primeras imágenes, el novio de Lydia ha visto al soltero pasarle un hielo con la boca por todo el cuerpo.

“Duele mucho Sandra, es una persona que no reconozco. Creía que Lydia era una persona mucho más conmedida y veo que está cogiendo una confianza que no me esperaba en mil años. Quería que se lo pasase bien, pero me está dando miedo”, explicaba muy dolido. “No sé si está conectando con Miguel. No me creo que sienta algo parecido a lo que siente conmigo por nadie. Llevamos dos años y medio de perfección. Quiero confiar hasta el final Sandra, pensar que somos fuertes, y aunque esto es muy duro, que estamos hechos el uno para el otro”.

Acto seguido, Manuel ha visto a Miguel lamer crema de cacao de los muslos de Lydia: “Esto no, me parece una falta de respeto. Le doy todo en la vida. La quiero más que su madre y eso que es hija única. Una cosa es jugar, y otra lo que estoy viendo. Estoy viendo cosas muy raras. No sé si le está gustando este chaval, si está confundida…Vine sin dudas de que iba a salir con ella de aquí, pero ya no sé qué esperarme. La amo y quiero casarme con ella, que sea la mujer de mi vida, pero cada vez me cuesta más”, aseguraba. “Lo que más me duele es ver que quiere estar cerca de ese chico. Yo he estado con Miriam muy a gusto, pero no me veo igual. Yo pienso en Lydia en todo momento”.

“La Lydia que he visto yo no es de la que yo me enamoré. Yo me enamoré de una chica mucho más dulce y recatada. Está totalmente desatada”, dejaba claro Manuel.

Los chicos entregan el collar del veto a Manuel