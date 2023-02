Marina se besa con Manu y luego se enfadan: “¡No me estoy arrepintiendo!”

Sin embargo, más tarde Marina se rayó pensando en que "esto va a doler a Álex", y el soltero no comprendió mucho su reacción. La participante se enfadó entonces con él por la falta de empatía. "No hables de Álex todo el día cuando él se está dejando llevar", le dijo el soltero. "Yo te estoy diciendo cómo me siento y si no te importa y no quieres que hable de Álex pues no te preocupes que hablo con Samu de cómo me siento", le reprochó ella.