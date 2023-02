Manuel se hunde en el arrepentimiento tras tontear con Miriam: “Si fuese al revés, me mataría”

“Es una situación muy difícil”, comentaba con la tentadora. Ella cambiaba de tema y le piropeaba mientras le miraba: “Qué guapo eres. Me encantaría decirte muchas cosas, pero no toca”. Pero, finalmente se ha lanzado a preguntarle lo que rondaba su cabeza: “¿Tú te verías conmigo fuera?”.

Y, después de hacerlo con ella, también se sinceraba con el equipo del programa: “Está claro que Miriam es una persona que me gusta , pero intento no pasar ningún límite. Yo soy una persona que ha sido infiel y sé lo que se siente, nunca más volveré a serlo”.

No obstante, esto no impedía que continuaran aprovechando juntos la experiencia. A la mañana siguiente, la soltera le insinuaba que había soñado con él. Y, disfrutando de una nueva fiesta, ambos protagonizaban su acercamiento más íntimo hasta el momento.

Después de lamer el cuerpo de Miriam, Manuel reconocía “sentirse culpable”: “No sé dónde poner los límites, es la chica con la que más a gusto me encuentro”. Y, una vez más, se sinceraba con la tentadora: “Antes de que vinieras tú, no me imaginaba estar así con nadie”.