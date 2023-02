Marina se harta de los celos de Manu por su acercamiento con Miguel de Hoyos: “Me gusta gustar y poder elegir”

Como era de esperar, Manu y Marina no han tardado en cruzarse. Él intentaba pasar de largo pero ella le frenaba: “¿Dónde vas tú, celoso?”. Ella le preguntaba el motivo de su enfado: “¿Por qué estás enfadado? No te has acercado en ningún momento”. Manu se defendía diciendo que ella tampoco se había acercado a él, pero Marina le ha cortado de raíz: “Eres el tentador, por si no lo sabes”.