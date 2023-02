La reacción de Miguel al ser vetado por los chicos: "Si estoy tentando a Sor Lydia"

Al escuchar a Sandra Barneda decir que el soltero vetado era Miguel, Lydia se ha mostrado muy preocupada porque no sabe qué puede estar viendo su novio para estar preocupado hasta el punto de que haya decidido darle el collar del veto a su tentador. Miguel, por su parte, se ha mostrado muy sorprendido en la ceremonia, pero también en sus redes sociales, pues ha compartido un vídeo en TikTok en el que asegura que no entiende el motivo del veto si está tentando a "Sor Lydia" .

A los espectadores del programa no les ha gustado nada leer ese comentario y han estallado porque no entienden por qué Miguel compara a Lydia con una monja. Por ello, el tentador ha hecho un segundo vídeo en el que ha explicado que no quería ofender a la valenciana, sino que era una forma de decir que es una chica muy buena, que no traspasa ningún límite y que es buena novia.