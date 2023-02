Elena se enfada con sus compañeras: “¡No tengo ganas de nada, me voy a dormir!”

Las imágenes de la infidelidad de David dejaron muy tocada a Elena. No se imaginaba por nada del mundo que vería a su novio poniéndola los cuernos. No solo se besó con María, sino que también tuvo sexo con ella.

La Barbie de ‘La isla de las tentaciones’ no volvió a la hoguera, pero sí a Villa Paraíso. Al día siguiente, las imágenes seguían atormentándola y no quiso acudir a la cita que tenía con Samuel.

Por la noche sí que estuvo hablando con su tentador favorito, dejándole claro que ahora mismo ella no confiaba en los hombres y que no iba a tener nada con él, a pesar de que le tenía cariño.

Mientras hablaba con Samuel en uno de los sofás, las chicas llamaron a Elena para que se uniera a la fiesta. Ella les dijo que no, que no tenía ganas de nada. Ante su insistencia, la todavía novia de David se enfadó con ellas: “No tengo ganas de nada, ¡me voy a dormir!”.