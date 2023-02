Claudia Martínez critica la decisión de las chicas en la segunda hoguera: "Se están equivocando"

Al finalizar la segunda hoguera, Sandra Barneda le ha pedido a las chicas que elijan a la soltera a la que quieren vetar para que esté desterrada de Villa Playa durante un día completo. Elena ya no se encontraba presente porque ha sufrido un desmayo por una bajada de tensión tras ver las imágenes de David con María Aguilar en la cama , pero sus compañeras han decidido por ella y le han comunicado a la presentadora que quieren que la exconcursante de 'Baila conmigo' sea la vetada .

Una decisión en la que han estado de acuerdo Naomi Asensi, Lydia Pérez, Laura Boado y Marina López, que creen que su compañera estará más tranquila al saber que María se va a separar de David aunque sea durante 24 horas. A Claudia Martínez , concursante de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' y actual colaboradora de 'El Debate de las Tentaciones', no le ha parecido una buena idea y la ha criticado en Twitter, donde suele comentar el programa cada lunes.

"Son buenas compañeras, pero me parece que se están equivocando porque lo de David y Elena ya está muerto. Podrían haber cogido a alguna soltera de alguna relación que todavía se pueda salvar", ha explicado la exnovia de Javi Redondo, que no duda de la buena intención de las chicas de 'La isla de las tentaciones 6' para tomar esta decisión, pero que cree que no han acertado con su razonamiento.