Naomi cae en la tentación con Napoli

Tras descubrir en la hoguera que Adrián le había sido infiel con Keyla, Naomi ha dado un paso más en su relación con Napoli. La participante se ha dejado llevar con el italiano y han terminado protagonizado una pasional escena en el jardín.

"Vaya tela, estoy muy triste...", comentaba ella muy afectada por las imágenes que había visto de su novio. Napoli comenzaba a reír y ella se lo echaba en cara. "Tú estás contentísimo de lo que me ha pasado. ¿Te gusta verme triste?", se enfadaba Naomi. "Yo estoy para alegrarte", respondía él. "Mírame", le pedía Napoli. Él y Naomi se miraban fijamente y acto seguido se fundían en un tórrido beso.

Naomi descubre la infidelidad de Adrián

En la hoguera, Naomi ha visto el beso de Adrián y Keyla: "Estoy flipando. Me quiero ir a mi casa. Yo no me voy a sentir aquí verle fo**** con otra. Qué falso. En mi vida una persona me ha hecho tanto daño", decía entre lágrimas muy afectada. "Son animales que no saben contenerse. ¿Qué te crees, que no he tenido ganas de besar a Napoli? Pero claro, como está 'enamorado', ahí es más complicado".

Adrián se hunde en la hoguera

Momentos antes, Adrián se derrumbaba en la hoguera viendo cómo Naomi resistía la tentación y a pesar de estar cada vez más cerca de Napoli, ponía límites entre ellos.

"Esto a mí me tortura, es peor que si se lo hubiera tirado el primer día. Estaba muy seguro de lo que sentía por mí y ya no lo tengo tan claro. Veo esa complicidad, que no se siente mal. Yo al minuto uno después de dar el paso y dejarme llevar, lo primero que me vino a la cabeza era ella", comentaba entre lágrimas.

"Sigo pensando que es la mujer de mi vida y sobre todo necesitaría saber si yo sigo siendo el hombre de la suya. No necesito ver más, le gusta de verdad. Encima se me está cayendo el mundo pensando en lo que yo he hecho, porque ella está aguantando como una campeona", explicaba.

Adrián se arrepiente de su beso con Keyla

Pese a haberse dejado llevar con Keyla, Adrián recuerda a Naomi y se viene abajo: "No me gustaría sentir esto, no me gustaría ver esto por la otra parte. No puedo más, a Naomi seguro que la he perdido. No va a ser capaz de perdonarme en la vida", se lamentaba entre lágrimas.