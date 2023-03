Avance| Las risas de David al contar a sus compañeros la hoguera con su suegra: "Ha sido una locura"

Como ya has podido ver en el avance, David se enfrentará en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones' a una hoguera muy diferente y es que tendrá que ponerse cara a cara con la madre de Elena después de todo lo que ha pasado con María.

David entra con su sonrisa característica a la casa, mientras sus compañeros le esperan en el sofá y él avisa: "Vaya tela lo que me acaba de pasar, chicos, la suegra". Explica que ha tenido que ver todas las imágenes delante de su madre y que no sabía ni que decir: "Lo que pasado muy mal, vengo de pasar el momento más difícil que he pasado en mi vida, ha sido una locura".