Avance exclusivo| El acercamiento más extremo de Laura y Saúl: dan un paso más en el cumpleaños de Naomi

La fiesta para Naomi es por todo lo alto, los solteros y sus compañeras se visten con sus mejores galas para disfrutar de la noche junto a la cumpleañera. Que no tiene una noche para nada tranquila, no solo se puede ver el gran avance que tiene con Napoli desde que se dieran un beso, si no que también tiene un encontronazo con Elena.