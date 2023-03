Álex y Marina comenzaron la experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ de la peor manera. Ella empezó a dudar de su novio al ver su actitud con las solteras la primera noche que coincidieron y a él no le gustaron nada sus formas ni su desconfiaza. Al día siguiente, cuando llegó el momento de separarse y de despedirse, no se dieron todo el apoyo que necesitaban.

Álex estaba muy rayado por Marina y les contó a Manuel y a Alejandro la razón: “Ya no sé ni lo que quiero. Me acuerdo de Marina, he soñado con ella”, les dijo. Reconoció que se estaba planteando salir con ella del programa: “No sé qué actitud va a tener en la hoguera final cuando la vea, a lo mejor se me remueve todo, aunque sé que sería un error salir de aquí con ella”.