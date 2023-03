El pique de Marta Peñate y Adrián en directo: "¿Me puedes dejar hablar?"

Adrián ha intentado explicarse: "Después de una hoguera venía destrozado, no me apetecía nada". Algo a lo que ha reaccionado Marta: "Sí, sí, ahí se ve". "Si quieres me dejas hablar , si quieres te pones aquí y yo ahí y hablamos. Déjame explicarme y ya está", ha dicho el participante de 'La isla de las tentaciones'. "Oh, está chulito", ha dicho la colaboradora ante esto.

Tras esto, Marta en otro momento en del directo ha explicado que se siente injusta porque no le ha metido ni la mitad de caña que le dio a Naomi la semana pasada cuando visitó el plató: "Te veo más débil que a ella y a ella más fuerte". Pero después no ha dudado en decirle las cosas: "Me has hecho la cama, me has hecho creer que eras un señor de los pies a la cabeza y de repente toma beso y cuernos". "Todas las personas se equivocan en esta vida, tú también te has equivocado", le ha replicado Adrián.