David explica su reacción al llegar a Villa Playa tras el encuentro con la madre de Elena: "Lo pasé fatal"

El albaceteño ha visto todas esas críticas en las redes sociales y ha querido defenderse en sus stories de Instagram, donde ha asegurado que está acostumbrado a ser "acribillado" por su comportamiento en 'La isla de las tentaciones 6'. "Me habéis hecho más fuerte mentalmente", le ha dicho David a los que lo critican , a los que también les ha explicado que no lo pasó nada bien ni durante la hoguera ni tras ella.

"Estuve súper rayado después de esa hoguera y lo pasé fatal, se me ve rayado hasta al levantarme al día siguiente. Mi expresión es de reírme siempre y pienso que en la hoguera no falté al respeto. A veces no soy consciente de donde estoy y suelto comentarios desafortunados, como a cualquier persona que grabaran 24 horas, pero es imposible seguir explicándolo todo porque no me vais a entender", ha concluido David.