La sorprendente coincidencia que une a Naomi y a Keyla: "Es una casualidad muy grande"

El 'Cumplepipi' de Keyla ha llegado y no es nada más ni nada menos que el mismo día que el cumpleaños de Naomi, ambas comparten esta fecha como un día muy importante en el calendario.

Tartas, velas de cumpleaños, bailes, risas y mucho cariño entre las chicas, los chicos y los solteros no han faltado en ambas fiestas de 'Villa playa' y 'Villa Paraíso'. "Hoy es mi cumpleaños, lo vamos a dar todo y hoy si que si, se vienen curvas", dice Naomi desde el balcón y así da comienzo a la fiesta: "He bajado las escaleras como una reina y nadie me va a amargar el día de mi cumpleaños. Los chicos lo están dando todo para animarme y lo vamos a pasar muy bien".