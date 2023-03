Naomi se harta de Elena y tienen un encontronazo: “Nos han puesto los cuernos a muchas, no solo a ti”

Elena preferiere no hacer el juego con Samu y esto termina en un tenso momento con Naomi en la fiesta

Después de esto, Laura, Elena y Naomi tienen una conversación y terminan pidiéndose perdón

Elena desvela más detalles de su relación con David fuera de la isla: "No me dejaba ver su móvil"

Los juegos no siempre llevan diversión a las villas y si no que se lo digan a Naomi y Elena que a raíz de uno en la fiesta de cumpleaños terminaron teniendo un momento de tensión entre ellas.

Todo empieza cuando el tentador Samu le pregunta a Elena si quiere unirse con él a juego de que él se ponga la nata en el cuerpo y ella se niega a participar: “No estoy yo para chupar a nadie”. Samu se harta de su comportamiento, Saul le dice directamente que no se merece que en cada juego pase esto, Laura le pide que piense solo en él mismo, pero el tentador termina yéndose a la habitación agobiado con el tema.

Elena se da cuenta de que algo está pasando, le pregunta a Laura y su compañera le explica la situación. “A ver, a ver, yo hago aquí lo que me da la gana en todo momento. A mí me apetece bailar con él o con el otro”. Naomi, que está presente le explica que esto ha sido porque no ha querido hacer el juego con él. “Si no quiero jugar no lo hago”. Y Naomi estalla ante la actitud de su compañera: “Dejas hablar o solo hablas tú, es que es todo el día: Elena, Elena, Elena. Nos han puesto los cuernos a muchas, no solo a ti”.

Las chicas se perdonan y hablan las cosas

Tras esto, Elena termina entrando a su habitación, pero al día siguiente las Laura, Noemi y ella tienen una conversación. La valenciana aprovecha para pedir disculpas a su compañera: “Antes de hablar nada te quería pedir perdón”. Y Elena asegura que no entendió nada de lo ocurrido, mientras Laura le explica que “Samu se puso fatal” por la noche.

“Estoy cerrada y no me apetecía hacérselo yo, si no me apetece una cosa no lo hago”, dice Elena ante esto y Laura es muy clara con ella: “Tienes que ser más empática con nosotras, estás tan mal que a veces se te olvida que ella también puede estarlo”. Laura también le pide perdón y que olviden este momento.

La conversación de Elena y Samu