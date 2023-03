Yaiza explica por qué no quiso seguir conociendo a Álex: "Sabía que no podía salir bien porque tenía pareja"

"Quiero aclararlo porque seguramente no entenderéis nada, porque un día súper estábamos bien y al día siguiente lo dejamos", ha comenzado diciendo Yaiza en un vídeo que ha compartido en Instagram, en el que ha negado la versión de Álex: " La noche que Álex dice que decidió dormir solo... Eso no es verdad, eso lo decidí yo . Estaba con él en la habitación y decidí irme a la mía. Al día siguiente fue la cita y ahí sí que le dije que no quería seguir conociéndolo más".

"Él me decía que estaba bien conmigo y que sentía cosas por mí, que quería una relación seria conmigo fuera. Pero después llegaba Sandra y se ponía mal al pensar en la novia. Eso a mí me perjudicaba porque a mí al final me estaba empezando a gustar de verdad y bastante Álex, entonces ver esas situaciones pues a mí me dolía y me ponía mal porque yo misma no quería sentir lo que estaba sintiendo porque sabía perfectamente que eso no podía salir bien porque él tenía pareja", ha confesado Yaiza.