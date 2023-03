Laura se pilla un gran cabreo al ver el tonteo de Alejando con Irene: “Me parece un papelón”

Al ver las primeras imágenes, en las que Alejandro se muestra más suelto en la villa, acercándose a Irene en los bailes y en los juegos, ella ha sido muy clara: “Le veo más contento, me alegro de que lo esté pasando mejor, se esté soltando de verdad para ver si quiero estar con él o no, pero parece que ha tenido que ver mis imágenes para decir que ahora que hemos conectado Saúl y yo, yo también lo voy a hacer”. Se muestra molesta con esto porque esto igual quería hacerlo antes y no lo hacía por “el qué dirán” porque ella no lo estaba haciendo o “por reprimido”.