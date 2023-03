La lacrimógena despedida de David y María con los habitantes de Villa Playa: "Ha sido la experiencia de mi vida"

Muy emocionados, regresaron a Villa Playa para despedirse de sus compañeros: “He decidido irme de la isla de las tentaciones con María. Me ha demostrado cosas muy buenas y estoy muy feliz”, anunciaba el ya exnovio de Elena. “Para mí ha sido una hoguera durísima, cunado la he visto se me ha caído el mundo encima. Pero al final he logrado expresar todo lo que quería en todo momento. Le he dicho que la quería, pero que tenía sentimientos por María. Obviamente no lo ha entendido”, explicaba David