Manuel y Miriam, al límite con un sensual acercamiento en el jacuzzi 

El novio de Lydia se mete en el jacuzzi con Miriam y va por momentos, hay veces que parece que va a terminar cayendo en la tentación, pero luego piensa en Lydia y quita la cara dejando de mirar a Miriam, algo que ella le recrimina y él se lo explica: "No quiero liarla, ¿sabes? Te la voy a girar porque sí". Y le pide que cada uno se vaya a la cama, cree que es lo mejor: "La que me espera cuando vea a mi novia va a ser guapa ".

Manuel decide irse a dormir y Miriam se va a su habitación, pero a mitad de la noche no duda en bajar y llamar a su puerta porque quiere hablar con él y pese a que él está durmiendo le dice que entre y tienen una conversación sentados en la cama. Ella se muestra muy agobiada: "Por mucho que sepa que tienes pareja no es fácil, si lo estoy haciendo es porque de verdad siento el hecho de darte un beso, de estar contigo, de que me des un abrazo".