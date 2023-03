La reacción de Alejandro al enterarse de la deslealtad de Laura: “Tengo el corazón a mil, a mí ya me ha perdido”

Después de ver más imágenes, Alejandro no daba crédito a que no hubiera sido solo un beso. Él los veía actuando como si fueran pareja: “Me siento muy dolido porque no me esperaba para nada que llegase a cruzar ese límite. Tengo el corazón a mil, estoy temblando, no me salen casi ni las palabras. Para mí era inimaginable. Siento mucha decepción. Todo lo que he hecho por ella no ha servido para nada. Estoy muy mal, Sandra”.