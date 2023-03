Alejandro aclara si se arrepiente de haber ido a 'La isla de las tentaciones': "Creo en el destino"

"Me siento muy dolido porque no me esperaba para nada que llegase a cruzar ese límite. Tengo el corazón a mil, estoy temblando", comentaba Alejandro Pérez Moro al ver en la hoguera de excepción las imágenes de su novia, Laura Boado, besándose con su tentador favorito, Saúl Pina. En las redes sociales, muchos seguidores del programa empatizaron con su situación y se preguntaron si se arrepentiría de haber participado en 'La isla de las tentaciones 6'.