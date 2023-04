El primero en llegar a la hoguera con Sandra Barneda era Alejandro. Lo hizo con semblante serio. No obstante, confesaba estar "con los sentimientos a flor de piel". "Estoy entre emocionado, nervioso... Tengo muchas ganas de hablar con ella porque no he entendido nada, como te he venido diciendo siempre", decía en primer lugar. "Sinceramente no la conozco y no sé qué Laura vendrá esta noche", añadía.