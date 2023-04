Adrián estalla contra Napoli y tienen un tenso momento: “¿Tú qué eres, el pitoniso Lolo?”

El italiano le reprocha a Naomi su actitud con él fuera de la isla y cree que su relación con Adrián es "de mentira"

Keyla lanza varios zascas a Naomi y reprocha a Adrián que no le escribiera cuando salieron del programa

Adrián y Naomi se han reconciliado, ambos han hablado de cómo ha sido su vida después de 'La isla de las tentaciones', de todo lo que vivieron por su paso por el programa y esto no se entendería sin Napoli, el que se ha mostrado molesto por la actitud de ella y ha tenido un tenso momento con Adrián.

El italiano entra pisando fuerte, recrimina a Adrián las cosas que ha dicho de él fuera, algo que él niega: “Tengo la oportunidad de hablar cara a cara con él y me gustaría saber qué piensas de mí, ¿no me has dicho malas palabras? Quiero que me lo digas tú, la gente me dice que tú piensas que soy un tonto”. “¿Pero piensas que yo pierdo el tiempo hablando de ti? Cero”, le responde Adrián y ambos tienen un fuerte cruce de reproches.

Napoli también tiene para Naomi: “Tú dentro de la isla eras una persona y fuera eres otra, eso me ha molestado eso de ti”. Ella intenta explicarle que sería su amiga hasta la muerte si no hubiera vuelto con Adrián: "Me alejé de ti por eso”. Y el tentador le dice lo que piensa sobre su relación: “Cuando logre lo que quiera, ella te deja". “¿Tú qué eres, el pitoniso Lolo?”, le responde Adrián visiblemente cabreado. “Es una relación de mentira”, replica el tentador y el valenciano vuelve a saltar: “La única mentira que hay aquí eres tú”

El que fuera el tentador favorito de Naomi desvela que ella se puso en contacto con él en agosto: “Si yo quería ir a Valencia, yo iba”. “Lo sabía, yo ahí no estaba con ella”, le responde Adrián. Y Naomi afirma que "tenía dudas" después de todo lo que había pasado. Y es aquí cuando el italiano lanza un zasca a Adrián: “Piensa si hubiera ido a Valencia lo que iba a pasar”. “Que te comes los mocos”, vuelve a saltar este cabreado.

Naomi ante la visible tensión intenta tranquilizar a su pareja: “Adrián, ya está, no te enciendas, que es un falso. Me decías que me apoyabas y ahora no lo entiendes. Me mandaba vídeos con fotos nuestras y le tuve que decir que cortara el rollo”. “Tan falsa eres”, le dice Napoli ante esto.

