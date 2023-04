El consejo de Lydia y Manuel a las parejas que ven La isla de las tentaciones: “Tener mucha comunicación”

Sandra Barneda pregunta a la pareja qué es ha unido más la isla. "He aprendido a valorar a la persona que tenía al lado, tengo la sensación de que cada vez es más difícil encontrar a alguien con quien puedas compartir tu vida y ella es mi princesa", asegura Manuel. “Fui con miedo de que Manuel me dejara de querer por no saber gestionar las emociones, me di cuenta de que tengo que quitarme esas tonterías de encima y que le puedo perder, que mi vida es con él”, explica Lydia.